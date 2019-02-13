"Батьківщина", "Слуга народу" і "ОП - За життя" лідирують у рейтингу парламентських виборів

Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

На першому місці знаходиться "Батьківщина" з підтримкою в 20% тих, хто визначилися з вибором

Партії "Батьківщина", "Слуга народу" та "Опозиційна платформа – За життя" очолили рейтинг політичних сил на парламентських виборах в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати соціологічного дослідження, проведеного Інститутом аналізу і прогнозування спільно з аналітичною групою "Социопрогноз" і Київським прес-клубом.

За даними опитування, на першому місці знаходиться партія "Батьківщина" з підтримкою в 20% тих, хто визначилися з вибором. Друге місце зайняла партія "Слуга народу", яку підтримують 17,7% респондентів. Замикає трійку лідерів партія "Опозиційна платформа – За життя" Вадима Рабиновича. За цю політичну силу готові віддати свої голоси 12,5% виборців.

Далі в рейтингу - партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" з підтримкою 12,2% і "Громадянська позиція" – 8,9%. Шанси на проходження в парламент також залишаються у Радикальної партії Олега Ляшка, яку підтримали 7,9% респондентів.

У дослідженні також відзначається, що у українців зберігається порівняно висока електоральна активність на майбутніх президентських виборах. Згідно з наведеними даними, 46% учасників опитування однозначно будуть брати участь у голосуванні. Ще 33% – швидше за все підуть на виборчі дільниці. Точно не підуть голосувати лише 9% респондентів.

При цьому якщо б вибори проходили вже на цьому тижні, більшість голосів отримав би Володимир Зеленський. Його підтримали 20,3% опитаних. Друге місце посіла Юлія Тимошенко, за яку готові проголосувати 18,9% респондентів. На третьому місці чинний президент Петро Порошенко з підтримкою на 13,9%. Четверте місце в рейтингу зайняв Юрій Бойко – за нього готові віддати свої голоси 12,5% виборців. Замикає п'ятірку лідерів Анатолій Гриценко з рейтингом 8,9%.

Опитування було проведено з 30 січня по 8 лютого 2019 року в 24-х областях України і м. Києві (за виключенням тимчасово окуповані території Луганської і Донецької областей, а також АР Крим). Всього було опитано 2016 респондентів. Теоретична похибка опитування не перевищує 2,2%. Метод отримання інформації: індивідуальне інтерв'ю за місцем проживання респондента "віч-на-віч".