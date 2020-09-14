"Батьківщина" закликає владу захистити постраждалих вкладників банку "Аркада"

Столична влада повинна захистити ошуканих вкладників в будівництво банку "Аркада".

Про це заявив на кандидат на посаду міського голови Києва, народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко, передає прес-служба.

Він впевнений, що зараз потрібно шукати компроміс і вирішувати проблему 11 тисяч людей, які вклали свої гроші, але не отримали житло.

"Коли люди несли свої гроші в "Аркаду", ніхто в КМДА не сказав їм, що це шахраї і злочинці, не використав свої повноваження, щоб одразу припинити це будівництво. Навпаки його називали законним, забудовник мав дозволи та рішення міської ради. Чому ж тепер до інвесторів не виходить міський голова, не пробує вирішити цю проблему?" - зауважив Олексій Кучеренко.

Він заявив, що пріоритет нині - державна система захисту громадян від афер, махінацій, шахрайств у сфері житла.

"Спочатку ніхто не казав, що "Аркада" - це піраміда чи нелегальне будівництво. Тому тут залишаються великі претензії і до КМДА, і до державних інспекцій", - підкреслив Кучеренко.

Також політик заявив, що взяв питання захисту інвесторів "Аркади" під особистий контроль, для чого увійшов до Міжвідомчої робочої групи з питань сприяння постраждалим інвесторам у добудові об’єктів незавершеного житлового будівництва як представник "Батьківщини".

Нагадаємо, Національний банк України 25 серпня відніс банк "Аркада" до категорії неплатоспроможних, а 26 серпня до банку була введена тимчасова адміністрація.

Понад 90% вкладників банку отримають свої гроші в повному обсязі. Це понад 5000 осіб, їх вклади становлять менш ніж гарантована державою сума 200 тисяч гривень. Загалом Фонд гарантування виплатить таким вкладникам 285 млн гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними НБУ, основною причиною банкрутства банку "Аркада" стало виведення власниками банку великої будівлі в центрі Києва і передача її в заставу спорідненим структурам.