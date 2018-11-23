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"Батьківщина" закликає до відповідальності за використання "брудних" політтехнологій

Новини » Політика    23.11.2018 - 12:43
"Батьківщина" закликає до відповідальності за використання "брудних" політтехнологій
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

"Батьківщина" звинуватила президента у використанні "брудних" технологій

"Батьківщина" закликає до відповідальності за використання "брудних" політтехнологій. Про це йдеться у заяві "Батьківщини", оприлюдненій на офіційному сайті політсили.

"Відчуття неминучого кінця та усвідомлення, що шансів переобратися на другий термін не залишилося, змушує Петра Порошенка втрачати голову та штовхає його до використання найбрудніших інструментів ведення виборчої кампанії", - зазначили автори заяви.

"Неспроможний після 4,5 років управління державою пред’явити суспільству бодай один свій здобуток, нинішній глава держави вдається до фолу останньої надії – дискредитації головного опонента. Причому робить він це у геть принизливий та огидний спосіб", - йдеться в заяві.

У "Батьківщині" заявили, що "образливі білборди" у Києві та передмісті, розвісили за особистою вказівкою Порошенка, а виконавцем є депутат від БПП Сергій Березенко, якому і належать рекламні площі.

"Батьківщина" закликає правоохоронні органи встановити та притягнути до відповідальності усіх причетних до цього зухвалого злочину, а місцеву владу – "очистити" українські вулиці від нечистоплотності чинного гаранта", - йдеться у заяві.

На думку "Батьківщини", "намагання Порошенка заплямувати та очорнити кандидата, що має найбільшу довіру народу, яка мало не втричі перевищує рівень підтримки нинішнього президента, його не врятує".

"Владі залишилися лічені місяці, а потім доведеться відповідати: і за підвищення тарифів, і за заробляння на крові українських воїнів. Доведеться відповідати і за використання брудних наклепницьких технологій у політичній боротьбі, якими президент принижує не своїх опонентів, а себе і, щонайгірше, – всю країну", - резюмували у політсилі.

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