"Батьківщина" отримала мільйони від фейкових донорів, - розслідування

Політсила протягом другого півріччя 2018 року отримала мільйони гривень від фейкових донорів

Партия "Батькивщина" в течение второго полугодия 2018 года получила миллионы гривен от фейковых доноров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Сообщается, что миллионы гривен, которые в течение второго полугодия 2018 года поступали на счета партии в качестве вкладов, делались через подставных лиц.

Согласно украинскому законодательству, политические партии, представленные в Верховной раде, получают государственное финансирование. Это обязывает их ежеквартально и ежегодно заполнять финансовые отчеты должна публиковаться информация о средствах, поступивших от физических и юридических лиц.

Во втором полугодии 2018 года в ходе активной фазы предвыборной агитации лидера "Батькивщины" и кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко взносы на счет ее партии резко возросли. В отчете указано, что десятки украинцев из небольших городов и поселков жертвовали партии Тимошенко по 150 и более тыс. гривен.

Журналисты выяснили, что среди крупнейших доноров "Батькивщины" есть кассирша супермаркета в пригороде Киева, безработный житель Сум, его землячка, которая работает на автомойке и фиктивное предприятие, записанное на методистку из детского сада в Умани. При этом большинство из них впервые слышали о своих пожертвованиях, что указывает на использование партией персональных данных украинцев с целью легализации средств, полученных неизвестным путем.

Одна из доноров из Кировоградской области, которая работает мастером маникюра и якобы внесла на счет "Батькивщины" почти 150 тыс. гривен призналась, что сделать это ее попросила женщина из местного отделения партии, которая в свое время помогла женщине с лечением дочери.

Отметим, что это не первый случай использования персональных данных украинцев при отправке платежей на счет "Батькивщины".

Напомним, ранее сообщалось, что Госбюро расследований открыло дело о возможном отмывании средств партией "Батькивщина" кандидата на президентские выборы 2019 Юлии Тимошенко.