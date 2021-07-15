"Батьківщина" відкрила гарячу телефонну лінію через ринок землі

"Парламент збирається відпочивати, але "Батьківщина" працюватиме все літо! Ми відкрили "гарячі" лінії по всій країні і просимо людей звертатися до нас з будь-якого проблемного питання, пов’язаного з землею", - написала Юлія Тимошенко.

Необхідність відкриття такої телефонної лінії виникла після численних звернень громадян, які масово почали просити у представників «Батьківщини» допомоги, роз’яснень і захисту.

"Ніхто не розуміє, які правила і порядки так званого "ринку землі". Люди розгублені та непокояться з приводу рейдерських атак і захоплень землі", - констатувала лідер "Батьківщини" після спілкування з фермерами й селянами за результатами робочих поїздок у регіони країни.

Тоді вона й пообіцяла відкрити централізовану "гарячу" лінію, куди люди зможуть повідомляти, якщо у них будуть відбирають землю. Команда негайно реагуватиме на ці випадки.

Крім того, Юлія Тимошенко у своєму дописі запевнила українців, що команда й надалі буде добиватися проведення референдуму проти розпродажу української землі.

"Ми переконані, що розпродаж землі, дозволений владою з 1 липня, - це грандіозна афера, яка закінчиться для України дуже погано. Ми наполягаємо, що рішення такого масштабу мають ухвалюватися на Всеукраїнському референдумі, а не у кабінетах чиновників!" - наголосила лідер "Батьківщини".