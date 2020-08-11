"Батьківщина" готує подання до КС через закон про гральний бізнес

Партія "Батьківщина" звернеться до Конституційного суду, щоб оскаржити закон про гральний бізнес, який сьогодні підписав президент.

Про це повідомила Юлія Тимошенко на своїй сторінці у Facebook.

"Це ще один злочин проти українців. Зеленський розповідає про якісь захмарні кошти, які надійдуть в бюджет, і замовчує, скільки своїх зароблених грошей мусять витратити для цього українці, скільки доль буде понівечено через хворобу, визнану офіційно, - лудоманію", - заявила Тимошенко.

Вона також зазначає, що "Батьківщина" виступала категорично проти "перетворення України на країну казино та гральних автоматів".

"Наші місцеві депутати почали проголошувати території своїх громад вільними від грального бізнесу - таку можливість їм дає закон про місцеве самоврядування", - додає Тимошенко.

Нагадаємо, 14 липня народні депутати прийняли в другому читанні закон про легалізацію грального бізнесу, не дивлячись на велику кількість правок.

Як писало РБК-Україна, в Нацагентстві щодо запобігання корупції попереджали, що прийняття цього закону в нинішньому вигляді призведе до багатомільйонних збитків держави.

Детальніше про те, як буде працювати закон читайте в матеріалі РБК-Україна "Азарт у законі: як буде працювати гральний бізнес в Україні".