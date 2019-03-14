"Батьківщина" готує нову постанову про ТСК щодо корупції в оборонці

Соболєв звинувачує апарат ВРУ у блокуванні створення ТСК

Аппарат ВРУ блокирует создание ВСК, которая должна была бы расследовать коррупцию в "Укроборонпроме". Об этом сообщил журналистам в кулуарах ВР первый заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев.

"Аппарат парламента в очередной раз блокирует создание ВСК. Поскольку безукоризненно были подготовлены все документы, как нам стало известно, было давление на лидера одной из парламентских групп, и она отозвала своего представителя из этой комиссии", – сказал он.

Соболев скептически отнесся к эффективности ВСК, которую Рада создала после обнародования первой публикации резонансных журналистских расследований о коррупции в оборонпроме, и которая, "полторы недели не могла собраться на заседание и только под давлением Верховной рады вынуждены были начать заседание".

Как известно, возглавляет комиссию депутат от БПП Иван Винник.

"Это классическая ситуация, когда щуку бросили в реку: представитель Порошенко возглавляет комиссию, которая расследует коррупцию, в которой замешано все окружение президента и его предприятия. Я не верю, что в работе такой ВСК будет какой-то результат", – отметил заместитель председателя фракции.

Парламентарий напомнил: дела относительно злоупотреблений в оборонной отрасли расследуются с 2015 года. Он выразил убеждение, что все материалы были и у генерального прокурора, и в СБУ, "но все спускалось на тормозах".

"Мы подготовим новый, уже третий вариант проекта постановления о создании комиссии. Я убежден, мы заставим их зарегистрировать этот пакет документов, который, наконец, позволит заработать комиссии, которая реально начнет расследование по факту коррупции в "Укроборонпроме", и по фактам коррупции в правоохранительных органах, которые прикрывали злоупотребления в оборонной отрасли", – подчеркнул представитель "Батькивщины".