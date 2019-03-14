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"Батьківщина" готує нову постанову про ТСК щодо корупції в оборонці

Новини » Політика    14.03.2019 - 11:56
"Батьківщина" готує нову постанову про ТСК щодо корупції в оборонці
Фото: Сергій Соболєв (ba.org.ua)

Соболєв звинувачує апарат ВРУ у блокуванні створення ТСК

Апарат ВРУ блокує створення ТСК, яка мала б розслідувати корупцію в "Укроборонпромі". Про це повідомив журналістам у кулуарах ВРУ перший заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв.

"Апарат парламенту вкотре блокує створення ТСК. Оскільки бездоганно були підготовленні всі документи, як нам стало відомо, відбувся тиск на лідера однієї з парламентських груп, і вона відкликала свого представника з цієї комісії", – сказав він.

Соболєв скептично поставився до ефективності ТСК, яку  Рада створила після оприлюднення першої публікації резонансних журналістських розслідувань щодо корупції в оборонпромі, і яка, "півтора тижня не могла зібратися на засідання і тільки під тиском Верховної ради змушена були почати засідання".

Нагадаємо, очолює комісію депутат від БПП Іван Вінник.

"Це класична ситуація, коли щуку кинули в річку: представник Порошенка очолює комісію, яка розслідує корупцію, в якій замішане все оточення президента і його підприємства. Я не вірю, що в роботі такої ТСК буде якийсь результат", – зауважив заступник голови фракції.

Парламентарій нагадав: справи щодо зловживань в оборонній галузі розслідуються з 2015 року. Він висловив переконання, що всі матеріали були і в генерального прокурора, і в СБУ, "проте  все спускалося на гальмах".

"Ми підготуємо новий, вже третій варіант проекту постанови про створення комісії. Я переконаний, ми змусимо їх зареєструвати цей пакет документів, який, нарешті, дозволить запрацювати комісії, яка реально почне розслідування і за фактом корупції в "Укроборонпромі", і за фактами корупції в правоохоронних органах, які прикривали зловживання в оборонній галузі", – наголосив  представник "Батьківщини".

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