"Батьківщина" готова запропонувати Зеленському нову бюджетну політику

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко закликала президента Володимира Зеленського та його команду негайно включитись в бюджетний процес і готова запропонувати їм принципово нову бюджетну політику, бюджетну декларацію і державний бюджет. Про це вона заявила під час брифінгу за результатами Погоджувальної ради, передає РБК-Україна.

Тимошенко наголосила на тому, що люди чекають змін щодо зарплат, тарифів, податків, але "уряд зірвав усі терміни". Тимошенко переконана, що усі ці проблеми вирішуються одним документом.

"До 1 червня уряд Гройсмана зобов’язаний був подати бюджетну декларацію на три роки, зокрема і на наступний бюджетний рік. Зараз мав би йти бюджетний процес, який докорінно поміняв би політику бідності, започатковану в останні 5 років і яка так "успішно" проводилася, що зараз щохвилини з України на проживання і роботу в інші країни виїжджає 2 людини. Бюджетний процес не ведеться, подання бюджетної декларації зірвано", – пояснила вона.

Лідер "Батьківщини" застерегла, що на наступний рік і ще на 2 роки вперед закладаються ті самі стандарти бідності, які проводилися останні 5 років.

"Якщо зараз цей процес не зупинити, то на наступний рік будуть закладені мінімальні прожиткові рівні, мінімальні зарплати і пенсії на у низькому рівні і люди не відчують змін. Збереження тарифної та податкової політики. Тоді питання: Навіщо були ці вибори?", – запитала політик.

Тому Тимошенко звернулась до Зеленського та його команди з тим, щоб вони включились в процес, інакше "ми отримаємо бюджет на 2020 рік, який "доб’є" економіку України і життя людей".

"У цьому і є зміни, яких всі чекають. Одних декларацій, рекламних плакатів і добрих слів в Інтернеті недостатньо, щоб змінити країну. Слід діяти негайно і ми готові в цьому допомагати", – наголосила вона.