Батальон "Свобода" получил от "Украинской команды" большую партию зарядных станций, - Палатный

Фото: Артур Палатный сообщил о передаче зарядных станций военным (facebook.com/Artur.Palatnyi)
Автор: Юлия Бойко

Волонтеры "Украинской команды" передали батальону "Свобода" 4-й бригады Нацгвардии очередную партию мощных зарядных станций.

Об этом сообщил в Facebook руководитель волонтерского штаба Артур Палатный, пишет РБК-Украина.

"Враг пытается погрузить Украину в темноту. Бьет по нашим ТЭЦ, электростанциям, газохранилищам. Особенно тяжелая ситуация - вдоль линии фронта. Оккупанты пытаются лишить наших защитников света, тепла и связи. Должны помочь нашим ребятам", - сказал Артур Палатный.

Он рассказал, что "Украинская команда" передала очередную партию зарядных станций легендарному батальону "Свобода" 4-й бригады Нацгвардии "Рубеж".

Он отметил, что автономные зарядные станции необходимы в зоне боевых действий, где нет электроэнергии, в частности, для бесперебойной работы Старлинков, РЭБов и многое другое оборудование.

"Эти ребята с первого дня полномасштабного вторжения защищали Киевщину, Донетчину, Луганщину. И сегодня бьют врага на одном из самых горячих направлений. Уверен: эти зарядные станции помогут ребятам еще лучше выполнять свои боевые задачи и всегда оставаться на связи. Потому что это - о питании Старлинков, о работе РЭБов и многом другом", - отметил Артур Палатный.

Всего с начала полномасштабного вторжения "УК" передала разным военным подразделениям более 3500 дронов, более 90 автомобилей и другого снаряжения.

Кроме того, волонтеры "Украинской команды" организовали сбор на сеткометы, которые спасают бойцов от вражеских FPV-дронов на оптоволокне.

Присоединиться к сбору можно по ссылкам:

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе большую партию мощных зарядных станций с дополнительными батареями от "Украинской команды" получил 420-й отдельный батальон беспилотных систем "Хорт".

