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Батальон К-2 станет полком под руководством Героя Кирилла Вереса: объявлен набор бойцов

Фото: батальон К-2 объявил набор в новый батальон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Батальон К-2, являющийся частью 54 ОМБр, объявил о превращении в 20 отдельный полк беспилотных систем под командованием Сухопутных войск. Командиром полка назначен Герой Украины подполковник Кирилл Верес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление батальона.

"После того, как батальон К-2 долгое время применял модель использования БПЛА разного типа для отражения штурмовых действий противника и поддержки наступательных действий Сил обороны, подразделение получило ее признание и эффективность. Нам предоставили возможность масштабироваться из пехотного батальона в отдельный полк беспилотных систем", - рассказали в батальоне.

Полк будет помогать в определенной полосе ответственности и полностью способствовать сохранению жизни личного состава и максимальному уничтожению оккупантов перед окопами и далеко в тылу.

Кого ищет полк в свои ряды:

  • Оператор БПЛА типа Mavic/Autel.
  • Оператор FPV-дронов.
  • Оператор ударного БПЛА мультироторного типа.
  • Оператор БПЛА самолетного типа.
  • Мастер БПЛА.
  • Сапер.
  • Водитель.
  • аналитик.
  • Делопроизводитель.
  • Бухгалтер.
  • Начальник медицинской службы
  • Боевой медик.
  • Санитарный инструктор.
  • Разведчик.
  • Оператор РЭБ.
  • Радиотелефонист.
  • Повар.
  • Оператор радиоперехвата и пеленгирования.
  • Специалист группы криптографической защиты информации.
  • Офицер службы защиты информации в а/с.
  • Механик-слесарь.
  • Электросварщик.

Присоединиться к рядам полка можно по ссылке - k-2.army.

"Мы ждем настоящих профессионалов своего дела и энтузиастов, которые горят желанием уничтожать врага благодаря своему интеллекту и изобретательности", - отмечают в батальоне К-2.

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