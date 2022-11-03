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Баскетбольный "Прометей" подписал бигмена из США

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Четверг 03 ноября 2022 16:49
Баскетбольный "Прометей" подписал бигмена из США Фото: В составе "Бурга" Джеймс Дикки (в центре) не закрепился (facebook.com/JLBASKETBOURG)
Автор: Антон Федорцив

Американский тяжелый форвард Джеймс Дикки присоединился к рядам слобожанского "Прометея" во время сезона 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

25-летний бигмен стал очередным новичком украинского гранда в этом году. Выпускник Университета Северной Каролины перебрался в "Прометей" из французского "Бурга".

Дикки может закрыть на паркете две позиции – тяжелого форварда и центрового. На заре карьеры он провел четыре сезона в американской Национальной ассоциации студенческого спорта. В 2018 году был признан лучшим исполнителем оборонного плана в Южной конференции.

Не получив предложений в НБА, Дикки перебрался в Европу перед сезоном 2020/21. Выступал за венгерский "Щедак", немецкий "Геттинген" и "Хапоэль" из Хайфы. Минувшим летом подписал контракт с "Бургом", но простился с французским клубом после семи матчей во всех турнирах.

В составе "Прометея" бигмен из США пополнит американскую колонию баскетболистов. Цвета слобожанцев защищают соотечественники Дикки – Стефенс, Хог и Кеннеди.

К слову, украинские гранды сыграли очередные матчи в группах баскетбольных евротурниров.

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