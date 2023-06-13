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Баскетбольный "Прометей" подписал американца с опытом выступлений в Евролиге

Фото: Джихайв Флойд в составе "Фенербахче" (fenerbahce.org)
Автор: Антон Федорцив

Очередным летним новичком слобожанского "Прометея" стал бигмен из Штатов Джихайв Флойд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

25-летний центровой перебрался в ряды украинского гранда в статусе свободного агента. Американец был без клуба с марта, когда с обоюдного согласия расторг контракт с "Галатасараем".

Стамбульская команда была вторым опытом Флойда в Турции. В сезоне 2021/22 он защищал цвета "Фенербахче". В составе "желтых канареек" бигмен стал чемпионом Турции и выступал в Евролиге (14 матчей).

Ранее американец защищал цвета афинского "Панатинаикоса", "Хапоэля" из Гильбоа, "Промитеса" из Патров и греческой "Ларисы". В чемпионатах Греции-2020 и первенстве Израиля-2021 являлся лидером по количеству блокшотов. Получил Суперкубок Греции с "Промитеасом" в 2020 году.

Кто такой Джихайв Флойд

Уроженец Нью-Джерси, на студенческом уровне выступал "Холли Кросс Крузейдерс". На драфте НБА-2019 не был выбран ни одной из команд.

После неудачной церемонии перебрался в Европу, где начал тренироваться с немецким "Ризен Людвигсбургом". Однако дебютировать в Бундеслиге не успел и перебрался в чемпионат Греции. В прошлом году попал в ростер "Финикс Санз" на Летнюю лигу ассоциации.

Дважды был признан Лучшим защитником Patriot League (2018, 2019). В рядах "Прометея", вероятнее всего, станет дублером Ондржея Балвина.

К слову, ранее сборная Украины получила календарь матчей в баскетбольной пре-квалификации Олимпиады.

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