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Баскетбольный "Прометей" обыграл "Ховентут" в битве лидеров группы Еврокубка

Фото: Ронен Гинзбург общается со своими подопечными (facebook.com/prometeybc)
Автор: Антон Федорцив

Победой слобожанского "Прометея" завершился матч 13-го тура группового этапа Еврокубка против "Ховентута" из Бадалоны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Еврокубок, групповой этап, 13-й тур

"Прометей" – "Ховентут" – 95:90 (26:20, 23:18, 23:19, 23:33)

Слобожанцы принялись за дело с первых минут. К середине четверти "Прометей" оторвался от представителя ИБЛ "Оро" на 12 пунктов. Каталонцы, однако, успели прийти в себя еще под занавес 10-минутки и сократили отставание вдвое.

Во второй четверти сюжет игры схожим. "Прометей" в какой-то момент повел с +15. Впрочем, перед большим перерывом гандикап украинского гранда уменьшился до 11-ти пунктов. А вот третья десятиминутка стала холодным душем для команды Ронена Гинзбурга. По крайней мере, в начале, когда "Ховентут" отыграл весь дефицит и даже минимально повел (57:56).

Но еще с большей легкостью бадалонцы позволили "Прометею" восстановить преимущество. Слобожанцы просто смяли гостей в последние минуты третьей четверти (16:0), поэтому каталонцы вынуждены были посвятить финальный отрезок роли догоняющего. Но и отечественный гранд не бросил играть и уверенно одержал победу.

Самым результативным в матче стал защитник "Прометея" Ди Джей Кеннеди. Американец набрал 23 очка, сделал 7 подборов и отдал 5 передач. На паркете звезда слобожанцев провел 32 минуты.

Шестая победа подряд позволила "Прометею" закрепить лидерство в группе A Еврокубка. Рекорд команды – 9 побед, 4 поражения. Следующий матч слобожанцы сыграют 8 февраля против словенской "Цедевиты Олимпии".

К слову, ранее "Будивельник" одержал выездную победу над "Карху" в Кубке Европы ФИБА.

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