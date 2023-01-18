Баскетбольный "Прометей" обыграл "Брешию" и закрепился в топ-3 группы Еврокубка

Еврокубок, групповой этап, 11-й тур

"Прометей" – "Брешия" – 79:72 (15:19, 16:16, 21:18, 27:19)

Начали матч команды на равных. Слобожанцы предприняли несколько попыток уйти в отрыв, но середняк чемпионата Италии не отпустил украинский гранд. Более того, постепенно брешианцы завладели инициативой и сумели завершить стартовую четверть с преимуществом +4.

Контролировала ситуацию "Брешия" и в львиной части второй 10-минутки. На пике итальянский коллектив оторвался от "Прометея" на 9 пунктов. Однако уверенные последние минуты перед большим перерывом позволили отечественному гранду вернуться в игру. Слобожанцы сократили отставание до тех же четырех очков.

Самое интересное началось в третьей четверти. "Прометей" быстро нивелировал преимущество брешианцев и к середине отрезка уже был впереди. Слобожанцы дважды выходили на рубеж +4, но не смогли развить локальный успех. В свою очередь "Брешия" не сникла, отыгралась и дала старт качелям на паркете.

На старте решающих 10 минут счет в очередной раз стал равным (55:55). Но в этот раз слобожанцы принялись за дело всерьез. Подопечные Ронена Гинзбурга методически увеличивали свое преимущество и позволили себе немного расслабиться, когда уже имели 12 очков гандикапа. Завершил "Прометей" с комфортным отрывом в 7 пунктов.

Самым результативным в составе слобожанцев стал Ди Джей Кеннеди. Американский плеймейкер записал в свой актив 17 очков, 5 подборов и 6 передач. Победа команды позволила "Прометею" сравняться по показателям с "Ховентутом". Соперники делят 2-3 места в группе A Еврокубка.