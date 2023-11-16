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Баскетбольный "Прометей" неожиданно подписал обладателя Еврокубка-2021

Фото: Роб Грэй в цветах "Монако" (euroleaguebasketball.net)
Автор: Антон Федорцив

Защитник Роб Грэй присоединился к рядам слобожанского "Прометея" в сезоне 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Опытный американец усилит "титанов" после неубедительного старта баскетбольного года. Защитник призван улучшить выступления отечественного гранда в Еврокубке.

Грэй подписал кратковременный контракт с "Прометеем". По данным инсайдера Эмильяно Каршии, легионер заключил со слобожанцами соглашение на 3 месяца. Договор будет пролонгирован, если "титаны" пробьются в плей-офф европейского турнира.

Прошлый сезон Грэй провел в составе турецкого "Тофаша". В регулярном чемпионате команда заняла 7-е место, а в полуфинале плей-офф первенства Турции вылетела от "Фенербахче". Средние цифры американца – 17.4 очков, 3.6 передачи, 3.7 подборов и 0.4 перехватов за 31 минуту.

Кто такой Роб Грэй

Уроженец Северной Каролины, на студенческом уровне выступал за "Хьюстон Кугарз". На драфте НБА-2018 не был выбран ни одной из команд.

Летом того же года оказался в рядах "Хьюстон Рокетс". Играл в Летней лиге и приехал на тренировочный сбор техасцев, но позже тренерский штаб от услуг защитника отказался. Выступал в составе "Форт-Уэйн Мэд Энтс" в Джи-Лиге, а в 2019 году переехал в Европу.

Защищал цвета французских команд – "Бурга", "Метрополитана" и "Монако". С монегасками триумфовал в Еврокубке 2020/21, был признан MVP финала.

К слову, ранее "Прометей" обыграл "Хапоэль" в Еврокубке и прервал серию неудач в турнире.

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