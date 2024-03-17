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Баскетбольный "Днепр" потерпел первое поражение в сезоне Суперлиги: сколько длилась серия

Фото: "Мавпы" завершили победную серию лидера первенства (fbu.ua)
Автор: Антон Федорцив

"Черкасские Мавпы" нанесли поражение "Днепру" в киевском бабле регулярного чемпионата баскетбольной Суперлиги 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Суперлига, регулярный чемпионат

"Черкасские Мавпы" – "Днепр" – 77:70 (19:19, 17:18, 17:11, 24:22)

 

С первых минут на паркете начались "качели". Сначала в лидерах побывали подопечные Артема Слипенчука. Впоследствии инициативой завладели днепровцы. В конце концов стартовая четверть завершилась с равным счетом (19:19).

По схожему сценарию промелькнула и вторая десятиминутка. Ни "Мавпы", ни "Днепр" в течение этого игрового отрезка не смогли оторваться в счете хотя бы на три пункта. Лидерство несколько раз переходило из рук в руки, а на большой перерыв лидер Суперлиги ушел с преимуществом в 1 пункт.

Ключевой в противостоянии стала третья четверть. Первым ход сделал "Днепр". Ребята Владимира Коваля к середине 10-минутки смогли создать 5-очковый гандикап. Впрочем, черкащане прибавили в активности, отыграли отставание и организовала собственный отрыв.

В финальной четверти "Мавпы" не растеряли собственного преимущества. Более того, команда Слипенчука добавила еще два пункта сверху. В конце концов черкащане нанесли "Днепру" первое поражение в нынешнем сезоне. Подопечные Коваля закончили 24-матчевую победную серию. Неудача, однако, не пошатнула лидерство днепровцев в турнирной таблице, а "Мавпы" закрепились на 6-е место.

К слову, ранее "Прометей" безапелляционно проиграл "Бургу" в четвертьфинале Еврокубка.

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