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Баскетбольный "Днепр" проиграл "Констанце" и вылетел из Кубка Европы

Фото: Днепровцы не смогли во вторую сенсацию (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

"Днепр" уступил румынской "Констанце" в ответном матче квалификации Кубка Европы ФИБА 2024/25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Кубок Европы ФИБА, квалификация, ответный матч

"Днепр" – "Констанца" – 71:84 (18:30, 18:17, 13:23, 22:14); первый матч – 71:69

 

Середняк чемпионата Румынии выдал мощный стартовый отрезок (11:2). Такой рывок позволил номинальным гостям уверенно чувствовать себя на протяжении всей первой четверти. На пике преимущество "Констанцы" составило 14 пунктов, а днепровцы сумели сократить отрыв до 12-ти.

Подопечные Владимира Коваля выровняли игру во второй десятиминутке. "Днепр" начал играть на равных, но этого уже было мало, чтобы серьезно нивелировать отставание. Максимумом чемпиона Украины стал выход на рубеж -8, но перед большим перерывом днепровцы отстали на 11 очков.

С началом третьей четверти "Констанца" продолжила развивать преимущество. Команда Дана Флешериу довольно быстро увеличила гандикап до 20-ти пунктов. "Днепр" не смог удержаться в ритме румынского коллектива, поэтому дефицит перед финальным игровым отрезком составил 21 очко.

Тем не менее, ребята Коваля решили биться до последнего. Четверть оказалась самой удачной для чемпиона Украины. "Днепр" набрал 22 пункта и опередил оппонентов на 8 очков. Правда, так отечественный гранд только подсластил горечь вылета из турнира.

К слову, ранее БИПА снялась с украинской Суперлиги перед стартом сезона.

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