Баскетбольна Суперліга запланувала старт сезону на осінь

Прийдешній баскетбольний сезон, найімовірніше, пройде в кілька етапів. Старт сезону 2022/23 запланували на кінець жовтня-початок листопада, а структуру чемпіонату та регламент ухвалять всередині липня.

"Якщо ситуація в країні не зміниться протягом декількох найближчих місяців, то плануємо такий формат – застосуємо принцип, за яким на початку змагань поділимо чемпіонат України на декілька регіонів із залами, де відносно безпечно грати. Таким чином, ми маємо провести перший загальнонаціональний етап чемпіонату України, до якого увійдуть усі охочі команди, що зможуть виконати стартові організаційні вимоги", – заявив Драбіковський.

Натомість після першого етапу найкращі команди регіонів розіграють титул, середняки та аутсайдери турніру – визначатимуть сильнішого між собою. Цю схему планують застосувати до чоловічих, жіночих і юнацьких змагань.

Функціонер також підтвердив позицію ФБУ щодо участі команд в іноземних чемпіонатах і міжнародних змаганнях. Вітчизняні гранди – "Прометей" і "Будівельник", за його словами, зобов'язані заявитися і в чемпіонат України.