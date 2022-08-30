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Баскетбольний "Миколаїв" тимчасово переїде до іншого міста для участі в Суперлізі

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Дніпро, Вівторок 30 серпня 2022 10:58
Баскетбольний "Миколаїв" тимчасово переїде до іншого міста для участі в Суперлізі Фото: "Миколаїв" у попередньому сезоні Суперліги (facebook.com/pressmbcmykolaiv)
Автор: Антон Федорців

Прийдешній сезон баскетбольного чемпіонату України відбудеться за участі команди, що не пропустила жоден із попередніх 29-ти розіграшів – "Миколаєва".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram клубу.

"Корабели" зіграють у сезоні 2022/23 української Суперліги. Для цього команда тимчасово покине рідне місто.

"МБК "Миколаїв" їде у Дніпро. Хлопцям забезпечено проживання, харчування та домашня база "Прометею" для підготовки до змагань", – ідеться в повідомленні.

Домашні матчі нового чемпіонату "Миколаїв" гратиме в Дніпрі, отримавши допомогу від президента вітчизняного гранда – "Прометея" – Володимира Дубинського. Він разом зі спонсорами "корабелів" закрив фінансово-організаційні питання участі клубу в першості.

Зоряні роки "Миколаєва" припали на початок 90-х. "Корабели" стали чемпіонами Української РСР у 1991 році, а в перших незалежних чемпіонатах України взяли "срібло" (1992) та двічі фінішували з бронзовими нагородами (1993, 1998).

На момент зупинку сезону 2021/22 через повномасштабне вторгнення РФ "Миколаїв" ішов на останній, 12-й сходинці Суперліги. Тренував команду Арніс Вецвагарс.

До слова, українська збірна зазнала поразки від Ісландії в овертаймі матчу відбору на Мундіаль.

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