Баскетбольний "Миколаїв" тимчасово переїде до іншого міста для участі в Суперлізі

Прийдешній сезон баскетбольного чемпіонату України відбудеться за участі команди, що не пропустила жоден із попередніх 29-ти розіграшів – "Миколаєва".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram клубу .

"Корабели" зіграють у сезоні 2022/23 української Суперліги. Для цього команда тимчасово покине рідне місто.

"МБК "Миколаїв" їде у Дніпро. Хлопцям забезпечено проживання, харчування та домашня база "Прометею" для підготовки до змагань", – ідеться в повідомленні.

Домашні матчі нового чемпіонату "Миколаїв" гратиме в Дніпрі, отримавши допомогу від президента вітчизняного гранда – "Прометея" – Володимира Дубинського. Він разом зі спонсорами "корабелів" закрив фінансово-організаційні питання участі клубу в першості.

Зоряні роки "Миколаєва" припали на початок 90-х. "Корабели" стали чемпіонами Української РСР у 1991 році, а в перших незалежних чемпіонатах України взяли "срібло" (1992) та двічі фінішували з бронзовими нагородами (1993, 1998).

На момент зупинку сезону 2021/22 через повномасштабне вторгнення РФ "Миколаїв" ішов на останній, 12-й сходинці Суперліги. Тренував команду Арніс Вецвагарс.