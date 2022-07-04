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Баскетбольна збірна України здолала Північну Македонію у відборі до ЧС-2023

Фото: В атаці український оборонець Віталій Зотов (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

У 6-му турі кваліфікації до чемпіонату світу-2023 з баскетболу збірна України здобула нелегку перемогу над національною командою Північної Македонії (73:68).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат світу-2023, кваліфікація, група G, 6-й тур

Північна Македонія – Україна – 68:73

Українці жваво розпочали, взявши зі стартових хвилин на озброєння кидки з-за дуги. Повівши 6:0, "синьо-жовті" продовжили ефективно використовувати простір на майданчику та поступово збільшували власну перевагу.

Перша чверть фактично завершилася розгромно (35:21). На другу 10-хвилинку македонці вийшли з твердим наміром скоротити відрив у рахунку. Балканці почали щільніше грати в обороні та трохи додали в атаці. Як наслідок, збірній Північної Македонії вдалося скоротити дефіцит очок до 10 пунктів перед великою перервою.

А от третя чверть розпочалася з холодного душу для української збірної. Підопічні Айнарса Багатскіса проґавили ривок македонців, а ті зуміли впритул наблизитися до "синьо-жовтих" (44:47). І хоч українці оговталися, та на паркеті розпочалися справжні гойдалки.

Фінальна чверть стартувала з +4 для України. Але гості швидко окреслили намір довести матч до перемоги, тож збільшили перевагу спершу до восьми, а за тим і дванадцяти пунктів. Такий гандикап збірна України не розгубила та відсвяткувала третю перемогу в кваліфікації.

Останній поєдинок другого раунду відбору до ЧС-2023 українці зіграють 7 липня у Ризі. Суперником команди Багатскіса стануть чинні чемпіони планети – збірна Іспанії.

До слова, раніше розібрали топ-5 повернень на вершину тенісу після вагітності.

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