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Баскетбольна збірна України переграла Словаччину в контрольному матчі

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Португалія, Субота 25 червня 2022 10:11
Баскетбольна збірна України переграла Словаччину в контрольному матчі Фото: Збірна України у спарингу проти словаків (fbu.ua)
Автор: Антон Федорців

Упевненою перемогою збірної України (75:61) завершився товариський поєдинок із національною командою Словаччиною на португальській землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

"Синьо-жовті" провели перший спаринг на зборах у Португалії. Підопічні Айнарса Багатскіса здобули вольову перемогу над словаками.

Українці опинилися в ролі тих, хто наздоганяє, зі старту зустрічі. Наша збірна програла першу чверть (17:21). Проте, за підсумками другої зуміла скоротити відрив до мінімуму – 30:31. Словацька збірна жваво розпочала третю чверть, збільшивши перевагу до семи пунктів. Але фінішний спурт команди України ошелешив суперника.

Розпочавши фінальний відрізок із переваги 56:44, українці свого вже не віддали. Словаки так і не отримали жодного шансу відігратися та заслужено поступилися.

У складі збірної України найрезультативнішим став оборонець Юсуф Санон – 13 очок, 6 підбирань, 2 передачі та 3 перехоплення. Центровий Артем Пустовий набрав 11 пунктів і 8 підбирань, а Ілля Сидоров і Віталій Зотов оформили по 10 очок.

У суботу, 25 червня, українська збірна проведе ще один спаринг – проти Португалії. Натомість на початку липня на хлопців Багатскіса чекають три поєдинки кваліфікації до ЧС-2023 – проти Грузії (1 липня), Північної Македонії (4 липня) та Іспанії (7 липня).

До слова, київський "Будівельник" отримав місце в кваліфікації баскетбольної Ліги чемпіонів.

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