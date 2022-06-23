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Баскетбольна федерація закликала взяти "Будівельник" у груповий раунд Ліги чемпіонів

Фото: Тайм-аут "Будівельника" в дербі Києва (fbu.ua)
Автор: Антон Федорців

Столичний "Будівельник" може отримати путівку до групового раунду Ліги чемпіонів 2022/23 у разі позитивної реакції ФІБА на звернення Федерації баскетболу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

ФБУ надіслала лист виконавчому директору Ліги чемпіонів ФІБА Патріку Комміносу. Тема звернення – надання вітчизняному баскетбольному гранду місця в груповому раунді турніру на прийдешній сезон.

"На сьогодні один з флагманів України – столичний "Будівельник" має можливість і готовий взяти участь у головному турнірі Європи – Лізі чемпіонів. Керівництво "Будівельника" підбирає зал в Європі і готове формувати склад для участі в Лізі чемпіонів на відповідному рівні", – йдеться в листі.

Федерація закликала ФІБА віддати путівку в основну частину Ліги чемпіонів через наслідки війни РФ проти України. Найімовірніше, провести повноцінний сезон 2022/23 у чемпіонаті не вдасться, тож "Будівельник" міг би мати ігрову практику в Європі.

Раніше функціонери запланувили відновлення змагань в Україні на осінь. Чемпіонат можуть провести з трьома географічними зонами та фінальним раундом.

До слова, у фіналі НБА "Голден Стейт" переграв "Бостон Селтікс" і здобув четвертий за 7 років титул чемпіона.

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Баскетбол