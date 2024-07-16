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Баскетбольная сборная Украины одержала первую победу в Кубке Джонса

Фото: "Сине-желтые" разобрались с австралийцами (fbu.ua)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины по баскетболу разгромила австралийский клуб "Гардианс" на товарищеском турнире Кубок Уильяма Джонса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Кубок Уильяма Джонса

"Гардианс" – Украина – 57:98 (12:22, 10:22, 18:32, 17:22)

 

"Сине-желтые" завладели инициативой с первых минут. В течение всей встречи отечественные баскетболисты доминировали на площадке и победили во всех четырех четвертях. В частности, в первой подопечной Виталия Степановского привезли оппонентам 10 пунктов.

Лучшим же игровым отрезком сборной Украины стала третья четверть. В ней "сине-желтые" набрали 32 очка. В этой десятиминутке процент попаданий был на отличном уровне – 66,7% двухочковых и 62,5% трехочковых. Финальное преимущество украинцев составило 41 пункт.

Самым результативным в составе украинской сборной стал Александр Кобзистый. Защитник набрал 15 очков и сделал 5 подборов за почти 17 минут на паркете. Далее расположились Александр Антипов (13 пунктов) и Владимир Конев (11).

Следующий матч на турнире Украина проведет в среду, 17 июля. Соперником "сине-желтых" станет сборная Японии U-22. Ранее команда Степановского уступила сборной Тайваня и филиппинским "Стронг Групп Атлетикс".

К слову, ранее сборная Украины U-20 проиграла молодежке Швеции на Евробаскете-2024.

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