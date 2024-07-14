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Баскетбольная сборная Украины U-20 потерпела первое поражение на чемпионате Европы

Питешти, Воскресенье 14 июля 2024 17:19
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Баскетбольная сборная Украины U-20 потерпела первое поражение на чемпионате Европы Фото: Владислав Николайчук (слева) рвется к щиту (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Молодежная сборная Украины тягостно уступила ровесникам из Швеции на Евробаскете-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Евробаскет-2023 U-20, Дивизион B, группа C

Украина – Швеция – 62:63 (18:16, 14:17, 8:20, 22:10)

Скандинавы попытались уйти в отрыв в дебюте встречи. Однако подопечные Валерия Плеханова быстро выровняли положение и продолжили идти нога в ногу с оппонентами на протяжении стартовой четверти. На финише же "сине-желтые" сделали +2.

Во второй десятиминутке команды играли на равных. Ни украинские баскетболисты, ни шведы не смогли оторваться в счете. Лидерство несколько раз переходило из рук в руки, а на большой перерыв сборная Швеции U-20 ушла с минимальным преимуществом (33:32).

А вот третью четверть украинская команда провалила. Команда Плеханова плохо выглядела под обоими щитами и за весь игровой отрезок набрала всего 8 пунктов. В свою очередь шведы оформили два десятка очков и сделала серьезную заявку на общий успех.

Впрочем, Украина U-20 не бросила играть. Более того, "сине-желтые" со стартом финальной четверти просто улетели вперед и выдали потрясающий отрезок (20:6) и сумели вырваться вперед на 1 пункт. Теперь началась игра нервов. На последней минуте шведы не реализовали 3 (!) трехочковых попытки, но и украинцы не воспользовались атакой и досадно проиграли.

В данный момент украинская молодежка идет третьей в группе C, имея в активе 5 очков. Тем временем Венгрия U-20 и Швеция U-20 набрали по 6 пунктов. "Сине-желтые" 16 июля сыграют сверхважный поединок против венгров.

К слову, ранее "Днепр" получил одобрение на выступление в Кубке Европы ФИБА.

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