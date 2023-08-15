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Баскетбольная сборная Украины проиграла Турции в пре-квалификации к Олимпиаде

Фото: Кенан Сипахи и Александр Ковляр (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины потерпела поражение от сборной Турции в заключительном туре группового этапа баскетбольного пре-квалификационного турнира к Олимпийским играм-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Олимпиада-2024, преквалификация, группа C, 3-й тур

Турция – Украина – 85:72 (25:25, 24:16, 21:14, 15:17)

 

В стартовой четверти на паркете наблюдались качели. Впрочем, ни "сине-желтые", ни хозяева площадки не смогли уйти в отрыв. Например, украинцы на пике вели с +5, но вынуждены были удовлетвориться промежуточной ничьей.

Похожий сценарий наблюдался и на старте второй 10-минутки. Однако постепенно сборная Турции захватила инициативу полностью. Как следствие, на большой перерыв украинская команда ушла с 8-очковым дефицитом. Грустная тенденция продолжилась и в третьей четверти. Турки сумели нарастить гандикап до 15-ти пунктов.

Однако сборная Украины навязала конкуренцию на финальном отрезке. Подопечные Виталия Степановского были отважны и даже немного сократили отставание. Однако очковый запас хозяев был настолько значительным, что отыграться "сине-желтые" не смогли.

Тем не менее, обе команды прошли в полуфинал пре-квалификационного турнира. Там Украина встретится с первой командой группы D, где пока в лидерах сборная Хорватии. Только победитель соревнований продолжит борьбу за место на Олимпиаде-2024.

К слову, ранее "Прометей" объявил планы подготовки к сезону 2023/24.

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