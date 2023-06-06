Баскетбольная сборная Украины получила график матчей в пре-квалификации к Олимпиаде

Предварительный раунд квалификации примет турецкий Стамбул. Отборочные матчи сыграют 12-20 августа. "Сине-желтые" проведут минимум три поединка.

Сборная Украины ранее попала в квартет C. Там ее соперниками будут Болгария, Исландия и Турция. После группового этапа две лучшие команды сыграют в плей-офф против двойки сборных квартета D. В основную квалификацию выйдет победитель пре-квалификационных соревнований.

Первый матч Украина проведет 12 августа против сборной Болгарии. В параллельной группе сыграют национальные команды Хорватии, Бельгии, Швеции и Нидерландов. Финал плей-офф намечен на 20 августа.

Список матчей сборной Украины в пре-квалификационном турнире Олимпиады-2024:

Украина – Болгария, 12 августа

Исландия – Украина , 13 августа

Турция – Украина, 15 августа

В апреле Виталий Степановский стал новым наставником сборной Украины. Он вступил в должность, которая стала вакантной после отставки Айнарса Багатскиса. С латышом во главе "сине-желтые" в прошлом году вышли в 1/8 финала Евробаскета.