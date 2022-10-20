Баскетбольная Суперлига получила девятого участника и выбрала базовые города первенства

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал федерации .

Новым участником баскетбольного первенства станет "Львовская политехника". Галицкий клуб присоединится к Суперлиге ориентировочно с 3-го тура соревнований.

Матчи чемпионата Украины в высшем дивизионе примут четыре города – Киев, Днепр, Ивано-Франковск и Луцк. К примеру, в стартовом туре половина команд сыграют матчи в Киеве (22-24 октября), а остальные – в Ивано-Франковске (25-27 октября). Второй тур состоится в столице и Луцке, третий – в Киеве и Днепре.

В новом сезоне мужская Суперлига будет играть по туровой системе календаря на четыре круга. Чемпион и призеры чемпионата Украины будут определены после регулярного первенства. Старт чемпионата был назначен на 22 октября.

В этом году клубы и федерация решили отказаться от плей-офф Суперлиги. Кроме того, весь турнир проведут по схеме "коронавирусного" сезона – в т. н. пузырях и без зрителей. Все матчи Суперлиги будет транслировать телеканал XSPORT.

Участники баскетбольной Суперлиги 2022/23: