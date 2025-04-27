"Барселона" драматично победила "Реал" и выиграла Кубок Испании: без скандала не обошлось

"Барселона" - "Реал": как прошел финал Кубка Испании

На 28-й минуте Педри открыл счет после ассиста Ламина Ямаля.

На 70-й минуте Килиан Мбаппе сравнял счет прямым ударом со штрафного.

Уже через семь минут Орельен Тчуамени вывел "Реал" вперед после паса Арды Гюлера.

На 84-й минуте Ферран Торрес снова восстановил паритет, оформив еще один результативный момент с передачей Ямаля.

В дополнительное время "Барселона" дожала соперника. На 116-й минуте Жюль Кунде забил победный мяч после розыгрыша стандарта, установив окончательный счет матча - 3:2.

Эта победа принесла "Барселоне" 32-й Кубок Испании в истории клуба.



Скандал в финале: удаление и хаос

В конце матча страсти вышли из-под контроля. Защитник "Реала" Антонио Рюдигер получил красную карточку уже после основного времени. Футболист пытался прорваться к арбитру Рикардо де Бургоса Бенгоечеа из-за недовольства судейскими решениями.

По данным испанских СМИ, Рюдигер бросил в сторону судьи пакет со льдом и несколько раз пытался прорваться к нему уже даже после удаления. Футболиста, судя по всему, ждет длительная дисквалификация.

Кроме того, красную карточку получил и Лукас Васкес за споры с арбитром на последних секундах игры. "Барселона" выиграла Кубок Испании (фото: facebook.com/fcbarcelona)

Реакция тренера "Реала" на поражение

Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти сказал на пресс-конференции, что "это был хороший матч".

"Первый тайм был сложным, второй - намного лучше. Мы контролировали игру, были очень близки к победе. Нам не на что жаловаться, команда сделала все возможное", - отметил Анчелотти.

Заметим, что "Реал" в своей истории проиграл уже 21 финал Кубка Испании, при 20 победах.