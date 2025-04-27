"Барселона" драматично победила "Реал" и выиграла Кубок Испании: без скандала не обошлось

В финале Кубка Испании сезона 2024/25, который состоялся 26 апреля на стадионе "Ла Картуха" в Севилье, "Барселона" победила "Реал". Основное время "Эль Класико" завершилось вничью, однако в дополнительное каталонцы все же вырвали положительный для себя результат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
На 28-й минуте Педри открыл счет после ассиста Ламина Ямаля.
На 70-й минуте Килиан Мбаппе сравнял счет прямым ударом со штрафного.
Уже через семь минут Орельен Тчуамени вывел "Реал" вперед после паса Арды Гюлера.
На 84-й минуте Ферран Торрес снова восстановил паритет, оформив еще один результативный момент с передачей Ямаля.
В дополнительное время "Барселона" дожала соперника. На 116-й минуте Жюль Кунде забил победный мяч после розыгрыша стандарта, установив окончательный счет матча - 3:2.
Эта победа принесла "Барселоне" 32-й Кубок Испании в истории клуба.
В конце матча страсти вышли из-под контроля. Защитник "Реала" Антонио Рюдигер получил красную карточку уже после основного времени. Футболист пытался прорваться к арбитру Рикардо де Бургоса Бенгоечеа из-за недовольства судейскими решениями.
По данным испанских СМИ, Рюдигер бросил в сторону судьи пакет со льдом и несколько раз пытался прорваться к нему уже даже после удаления. Футболиста, судя по всему, ждет длительная дисквалификация.
Кроме того, красную карточку получил и Лукас Васкес за споры с арбитром на последних секундах игры.
Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти сказал на пресс-конференции, что "это был хороший матч".
"Первый тайм был сложным, второй - намного лучше. Мы контролировали игру, были очень близки к победе. Нам не на что жаловаться, команда сделала все возможное", - отметил Анчелотти.
Заметим, что "Реал" в своей истории проиграл уже 21 финал Кубка Испании, при 20 победах.
Ранее мы сообщали, что главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти покинет клуб еще до конца сезона.
Также мы писали, что экс-футболист "Челси" вступил в армию и готовится ехать в Украину.