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У Барселоні протестували проти суду над каталонськими лідерами

Новини » Суспільство    16.02.2019 - 22:52
У Барселоні протестували проти суду над каталонськими лідерами
Фото: протест у Барселоні (wikimedia.org)

На вулиці вийшли близько 200 тисяч протестувальників

У Барселоні (Іспанія) сотні тисяч людей в суботу, 16 лютого, протестували проти суду над лідерами руху за незалежність Каталонії, який розпочався цього тижня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За даними поліції, на вулиці вийшли близько 200 тисяч протестувальників, тоді як організатори протесту повідомляють про півмільйона учасників.

Демонстранти на чолі з головою каталонського уряду Кімом Торрою несли прапори Каталонії та транспаранти з написами "Свободу політв'язням" та "Самовизначення не є злочином".

Суд на 12 колишніми каталонськими урядовцями та лідерами громадських рухів розпочався 12 лютого у Мадриді. Їх звинувачують у заколоті та розтраті державних коштів.

Колишній голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон втік до Бельгії, де зараз проживає. Деяким міністрам його уряду загрожує до 25 років ув'язнення.

Нагадаємо, 10 лютого у Мадриді (Іспанія) відбулася масштабна акція протесту проти політики прем'єр-міністра країни Педро Санчеса щодо переговорів з урядом Каталонії. Опозиція розцінила такий крок уряду як "зраду Іспанії" і закликала провести позачергові загальні вибори.

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