У Барселоні відкрили найбільшу в Південній Європі зону з низькими викидами

Фото: Барселона (pixabay.com)

За в'їзд у зону водіїв будуть штрафувати

В іспанському місті Барселона в середу, 1 січня, відкрили найбільшу зону з низьким рівнем викидів на півдні Європи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як зазначається, тепер буде діяти заборона на в'їзд до міста і приміські населені пункти для найбільш забруднюючих автомобілів.

Крім того, водіїв чекають штрафи кожен раз, коли вони будуть в'їжджати в цю зону. Це стосується автомобілів на бензині, куплених до 2000 року, і на дизелі старше 2006 року. Штраф становитиме 100 - 500 євро.

Перші три місяці буде встановлений мораторій, протягом якого порушників будуть повідомляти про нововведення, але не штрафувати.

Нагадаємо, учасники 25-ї Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату в Іспанії схвалили угоду, в якому міститься заклик взяти більш амбітні зобов'язання в 2020 році.

Крім того, в Україні з 1 жовтня 2019 року є обов'язковим пристрій сучасних систем роздільного сортування сміття при проектуванні нових або реконструкції існуючих будівель готелів.