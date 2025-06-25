"Барселона" снова дома: когда состоится первый матч на обновленном "Камп Ноу"

Испанская "Барселона" официально объявила дату возвращения на легендарный стадион "Камп Ноу", который два года находился на реконструкции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт испанского гранда.
Первым матчем после обновления должен стать традиционный Кубок Жоана Гампера, который каталонский клуб планирует провести 10 августа.
Соперником в этом поединке станет итальянская команда "Комо".
Несмотря на четкую дату, окончательное возвращение на арену зависит от получения ряда разрешений.
"Барса" уже передала необходимые документы в городской совет. Рассмотрение может занять ориентировочно две недели.
Если все разрешения будут предоставлены в июле, команда сможет сыграть матч на родном стадионе в августе.
Ремонтные работы на "Камп Ноу" начались летом 2023 года.
Одной из главных задач было увеличение вместимости до 105 тысяч зрителей, а также модернизация инфраструктуры.
Благодаря реконструкции арена получит:
После 10 августа стадион будет открыт не полностью - вместимость временно составит 60%. Полное завершение проекта ожидается в 2026 году.
Также отметим, что к названию стадиона, на реконструкцию которого уйдет в общем около 1,475 млрд евро, будет добавлено название титульного спонсора клуба - Spotify.
Реконструкция "Камп Ноу" продолжается (фото: fcbarcelona.com)
Каталонский клуб надеялся вернуться до конца 2024 года, но многочисленные задержки сделали этот план невозможным. Более поздние сроки возвращения в феврале и мае также были пропущены.
Все это время команда проводила домашние матчи на Олимпийском стадионе в Монжуике, который вмещает 55 тысяч зрителей.
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