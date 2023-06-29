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"Барселона" нашла способ заработать солидную сумму: Катар готов спасти от краха

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Барселона, Четверг 29 июня 2023 12:29
"Барселона" нашла способ заработать солидную сумму: Катар готов спасти от краха Фото: "Барселона" завоевала чемпионский титул Ла Лиги 2022/23 (facebook.com/fcbarcelona)
Автор: Антон Федорцив

Руководство испанской "Барселоны" продолжило поиск источников наполнения клубной казны на фоне серьезных финансовых проблем. Испанский гранд рассмотрит вариант с продажей франшизы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Catalunya Radio.

"Барса" может продать право на название катарскому клубу. Ориентировочная сумма сделки – 100 млн евро.

Делегация "блаугранас" во главе с президентом Жоаном Лапортой посетила Доху. Там представители каталонцев встретились с уполномоченными компании Baladi Holding. Именно они предложили создать катарскую "Барселону". Идея сейчас находится на начальной стадии, а следующим этапом будет оценка рисков, в том числе юридических.

Ранее инсайдер Жерар Ромеро описал финансовое положение "Барсы" как критическое. Каталонцы не имеют свободных средств для подписания новых футболистов, а также ограничены в зарплатном фонде. Трансферы новых исполнителей не гарантирует их регистрацию в Ла Лиге.

Бывший капитан "Манчестер Сити" Гюндоган перешел в "Барселону" на правах свободного агента. "Блаугранас" подписали немца бесплатно. По неофициальной информации, в контракте хавбека с каталонцами прописан пункт о завершении сотрудничества в случае нерегистрации футболиста.

К слову, ранее "Интер Майами" объявил о переходе Бускетса из испанской "Барселоны".

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