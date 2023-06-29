"Барселона" нашла способ заработать солидную сумму: Катар готов спасти от краха

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Catalunya Radio .

"Барса" может продать право на название катарскому клубу. Ориентировочная сумма сделки – 100 млн евро.

Делегация "блаугранас" во главе с президентом Жоаном Лапортой посетила Доху. Там представители каталонцев встретились с уполномоченными компании Baladi Holding. Именно они предложили создать катарскую "Барселону". Идея сейчас находится на начальной стадии, а следующим этапом будет оценка рисков, в том числе юридических.

Ранее инсайдер Жерар Ромеро описал финансовое положение "Барсы" как критическое. Каталонцы не имеют свободных средств для подписания новых футболистов, а также ограничены в зарплатном фонде. Трансферы новых исполнителей не гарантирует их регистрацию в Ла Лиге.

Бывший капитан "Манчестер Сити" Гюндоган перешел в "Барселону" на правах свободного агента. "Блаугранас" подписали немца бесплатно. По неофициальной информации, в контракте хавбека с каталонцами прописан пункт о завершении сотрудничества в случае нерегистрации футболиста.