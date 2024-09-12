"Барселона" закрыла самый дорогой трансфер в истории спустя 7 лет: звезда давно покинул клуб

Об этом заявил журналист Фабрицио Романо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный X инсайдера .

"Блаугранас" отправила последний транш за трансфер скандального француза. Переход состоялся еще летом 2017 года.

Дембеле отныне – самый дорогой трансфер в истории "Барсы". Каталонцы выплатили за вингера 148 млн евро. Сам переход стоил 135 млн. Остаток суммы составили различные бонусы. Это подписание обновило трансферный рекорд "блаугранас" – 145 млн в евровалюте за бразильца Филиппе Коутиньо.

За время выступлений в "Барселоне" Дембеле провел 185 матчей во всех турнирах, в которых забил 40 мячей и отдал 43 результативных передачи. Он часто попадал в лазарет команды и периодически конфликтовал с тренерами и одноклубниками. В прошлом году "Барса" продала француза в "Пари Сен-Жермен" за 50 млн.

В рядах французского гранда Дембеле набрал оптимальную форму и отыграл весь сезон на высоком уровне. В данный момент он провел за ПСЖ 45 поединков в общей сложности, в которых оформил 7 голов и 17 ассистов. В частности, нападающий присоединился к разгрому "Барсы" в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:3, 4:1).