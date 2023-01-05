"Барселона" спаслась от позора в Кубке Испании после хет-трика отчисленного таланта

Испания, Копа дель Рей, 1/16 финала

"Интерсити" – "Барселона" – 3:4 (дополнительное время)

Голы: Сольдевилла, 59, 74, 86 – Араухо, 4, Дембеле, 66, Рафинья, 77, Фати, 103

В течение основного времени "Барса" трижды выходила вперед, но хозяева из третьего дивизиона каждый раз возвращались в игру. В дебюте Араухо головой замкнул навес из углового. Но в начале второй половины Сольдевила в касание с линии вратарской воспользовался передачей партнера.

На 66-й минуте Дембеле элегантно реализовал выход тет-а-тет, перебросив мяч над голкипером. Но тот же Сольдевила через несколько минут головой замкнул навес Ромеру с левого фланга. Когда же Рафинья на дальней стойке переправил в сетку прострел Альбы, то атакующий хавбек хозяев забил в третий раз в контратаке.

В конце концов "блаугранас" сумели вырвать победу в дополнительные 30 минут. Героем каталонцев стал Фати. Молодой нападающий "Барсы" на 103-й минуте из пределов штрафной пробил с лета после передачи Рафиньи.

Что касается главного героя поединка – Ориоля Сольдевилы, то он трижды наказал фактически родной клуб. 21-летний исполнитель воспитывался в Ла Масии и с детства был поклонником "Барселоны", а в "Интерсити" оказался после неудачного вояжа в английский "Бирмингем".