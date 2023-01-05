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"Барселона" спаслась от позора в Кубке Испании после хет-трика отчисленного таланта

Фото: Ансу Фати (в центре) вырвал путевку в 1/8 финала для каталонцев (facebook.com/fcbarcelona)
Автор: Антон Федорцив

Лишь в овертайме поединка в 1/16 финала Копа дель Рэй "Барселона" сумела одолеть сопротивление скромному "Интерсити" из Сан-Хуана-де-Аликанте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Испания, Копа дель Рей, 1/16 финала

"Интерсити" – "Барселона" – 3:4 (дополнительное время)

Голы: Сольдевилла, 59, 74, 86 – Араухо, 4, Дембеле, 66, Рафинья, 77, Фати, 103

В течение основного времени "Барса" трижды выходила вперед, но хозяева из третьего дивизиона каждый раз возвращались в игру. В дебюте Араухо головой замкнул навес из углового. Но в начале второй половины Сольдевила в касание с линии вратарской воспользовался передачей партнера.

На 66-й минуте Дембеле элегантно реализовал выход тет-а-тет, перебросив мяч над голкипером. Но тот же Сольдевила через несколько минут головой замкнул навес Ромеру с левого фланга. Когда же Рафинья на дальней стойке переправил в сетку прострел Альбы, то атакующий хавбек хозяев забил в третий раз в контратаке.

В конце концов "блаугранас" сумели вырвать победу в дополнительные 30 минут. Героем каталонцев стал Фати. Молодой нападающий "Барсы" на 103-й минуте из пределов штрафной пробил с лета после передачи Рафиньи.

Что касается главного героя поединка – Ориоля Сольдевилы, то он трижды наказал фактически родной клуб. 21-летний исполнитель воспитывался в Ла Масии и с детства был поклонником "Барселоны", а в "Интерсити" оказался после неудачного вояжа в английский "Бирмингем".

К слову, ранее составили нестандартные прогнозы в спорте на 2023 год.

Напомним, на прошлой неделе подготовили дайджест главных спортивных событий 2022 года.

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Барселона