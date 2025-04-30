"Барселона" и "Интер" устроили фестиваль голов-красавцев в полуфинале Лиги чемпионов

В отличие от первого полуфинала Лиги чемпионов, участники которого не порадовали болельщиков обилием забитых мячей, соперники в Барселоне устроили настоящую феерию. Голов было достаточно. И каких голов!
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
Лига чемпионов, полуфинал, первый матч
"Барселона" - "Интер" - 3:3
Голы: Ямаль, 24, Торрес, 38, Зоммер, 65 (автогол) - Тюрам, 1, Дюмфрис, 21, 64
"Интер", который после трех поражений подряд на внутренней арене расценивался, как явный аутсайдер противостояния, шокировал "Барселону" уже на самом старте.
На первой минуте Дюмфрис со второй попытки подал в центр штрафной, откуда Тюрам пяткой пробил мимо двух защитников в ворота Щенсны. Голкипер не ожидал такого удара и почти не среагировал.
Хозяева бросились отыгрываться, но через 20 минут получили в собственные ворота еще один шедевр. После навеса с угла поля Ачерби сбросил мяч ближе к воротам, а Дюмфрис сложился и забил гол-красавец в падении боковыми ножницами.
Дюмфрис удваивает преимущество "Интера" (фото: uefa.com)
0:2 - расклеиться мог кто угодно, но не "Барселона". Кто знает, по какому сценарию пошла бы игра, если бы каталонцы быстро не забили в ответ. А так всего через три минуты результативное соло выдал Ямаль. Юная звезда испанцев подхватил мяч у правого угла штрафной, обыграл соперника, прошел вперед и без замаха запустил дугу в дальний угол. Мяч от стойки влетел в ворота.
Окрыленная "Барса" продолжала давить и под занавес тайма таки установила статус-кво. После очередного навеса на дальнюю штангу Рафинья сбросил головой мяч вдоль линии ворот, а Торрес в упор расстрелял Зоммера.
Итог тайма - 2:2. Хотя хозяева могли забить вдвое больше. Но блестяще действовал в воротах кипер миланцев.
В первые 45 минут обе команды понесли серьезные кадровые потери. У каталонцев перед самым перерывом вынужденно покинул поле Кунде. А в составе "Интера" на второй тайм не смог выйти Мартинес.
В начале второй половины гости выровняли игру и вновь стали создавать угрозу у ворот Щенсны. На 64-й минуте дубль оформил Дюмфрис. Пробив головой в ближнюю девятку, он вновь вывел "Интер" вперед.
Но лишь спустя минуту, после розыгрыша углового чудо-удар удался Рафинье. Мяч после выстрела бразильца попал в перекладину, но затем от спины Зоммера оказался в сетке. Обидно, что вместо 14-го гола Рафиньи в ЛЧ, мяч записали, как автогол вратаря миланцев.
14-й гол Рафиньи в ЛЧ записали на Зоммера (фото: uefa.com)
Гости впоследствии забили в четвертый раз, но проверка эпизода на ВАР зафиксировала офсайд у Мхитаряна. В ответ Ямаль во второй раз в матче попал в перекладину.
В заключительные минуты "Интер" уже откровенно поставил у своих ворот "автобус". И это дало результат. Миланцы выстояли и перенесли решение вопроса о финалисте ЛЧ на домашнюю встречу.
Повторный поединок "Интера" и "Барселоны" состоится 6 мая в Милане на арене "Сан-Сиро". Начало - в 22:00 по Киеву.
Победитель сыграет в решающем поединке турнира против лучшей команды в паре ПСЖ - "Арсенал". Трофей разыграют 31 мая на "Альянц Арене" в немецком Мюнхене.
Ранее ПСЖ впервые в истории победил "Арсенал" и сделал шаг к финалу Лиги чемпионов.
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