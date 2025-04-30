"Барселона" и "Интер" устроили фестиваль голов-красавцев в полуфинале Лиги чемпионов

Лига чемпионов, полуфинал, первый матч

"Барселона" - "Интер" - 3:3

Голы: Ямаль, 24, Торрес, 38, Зоммер, 65 (автогол) - Тюрам, 1, Дюмфрис, 21, 64

Как прошла игра

"Интер", который после трех поражений подряд на внутренней арене расценивался, как явный аутсайдер противостояния, шокировал "Барселону" уже на самом старте.

На первой минуте Дюмфрис со второй попытки подал в центр штрафной, откуда Тюрам пяткой пробил мимо двух защитников в ворота Щенсны. Голкипер не ожидал такого удара и почти не среагировал.

Хозяева бросились отыгрываться, но через 20 минут получили в собственные ворота еще один шедевр. После навеса с угла поля Ачерби сбросил мяч ближе к воротам, а Дюмфрис сложился и забил гол-красавец в падении боковыми ножницами.

Дюмфрис удваивает преимущество "Интера" (фото: uefa.com)

0:2 - расклеиться мог кто угодно, но не "Барселона". Кто знает, по какому сценарию пошла бы игра, если бы каталонцы быстро не забили в ответ. А так всего через три минуты результативное соло выдал Ямаль. Юная звезда испанцев подхватил мяч у правого угла штрафной, обыграл соперника, прошел вперед и без замаха запустил дугу в дальний угол. Мяч от стойки влетел в ворота.

Окрыленная "Барса" продолжала давить и под занавес тайма таки установила статус-кво. После очередного навеса на дальнюю штангу Рафинья сбросил головой мяч вдоль линии ворот, а Торрес в упор расстрелял Зоммера.

Итог тайма - 2:2. Хотя хозяева могли забить вдвое больше. Но блестяще действовал в воротах кипер миланцев.

В первые 45 минут обе команды понесли серьезные кадровые потери. У каталонцев перед самым перерывом вынужденно покинул поле Кунде. А в составе "Интера" на второй тайм не смог выйти Мартинес.

В начале второй половины гости выровняли игру и вновь стали создавать угрозу у ворот Щенсны. На 64-й минуте дубль оформил Дюмфрис. Пробив головой в ближнюю девятку, он вновь вывел "Интер" вперед.

Но лишь спустя минуту, после розыгрыша углового чудо-удар удался Рафинье. Мяч после выстрела бразильца попал в перекладину, но затем от спины Зоммера оказался в сетке. Обидно, что вместо 14-го гола Рафиньи в ЛЧ, мяч записали, как автогол вратаря миланцев.

14-й гол Рафиньи в ЛЧ записали на Зоммера (фото: uefa.com)

Гости впоследствии забили в четвертый раз, но проверка эпизода на ВАР зафиксировала офсайд у Мхитаряна. В ответ Ямаль во второй раз в матче попал в перекладину.

В заключительные минуты "Интер" уже откровенно поставил у своих ворот "автобус". И это дало результат. Миланцы выстояли и перенесли решение вопроса о финалисте ЛЧ на домашнюю встречу.

Когда ответная игра

Повторный поединок "Интера" и "Барселоны" состоится 6 мая в Милане на арене "Сан-Сиро". Начало - в 22:00 по Киеву.

Победитель сыграет в решающем поединке турнира против лучшей команды в паре ПСЖ - "Арсенал". Трофей разыграют 31 мая на "Альянц Арене" в немецком Мюнхене.