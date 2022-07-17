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"Барселона" узгодила трансфер Лєвандовскі з "Баварії"

Фото: Роберт Лєвандовскі розпочинав готуватися до сезону в "Баварії" (twitter.com/FCBayern)
Автор: Антон Федорців

Перехід форварда Роберта Лєвандовскі після тижнів перемовин таки оформили іспанська "Барселона" та мюнхенська "Баварія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Каталонці анонсували перехід бомбардира. 17 липня він пройде медогляд і після всіх формальностей підпише контракт із "блаугранас".

Орієнтовна вартість трансферу – 45 млн євро. Лєвандовскі домовився про угоду з "Барсою" на 3 роки. Також контракт матиме опцію продовження співпраці ще на сезон.

Польський нападник провів у складі "Баварії" 8 сезонів і здобув усі можливі трофеї. Лєвандовскі 8 разів став чемпіоном Німеччини, виграв 3 Кубки та 5 Суперкубків країни, тріумфував у Лізі чемпіонів 2019/20, Суперкубку УЄФА-2020 і на Клубному чемпіонаті світу-2020.

Усього за "Баварію" форвард зіграв 375 матчів у всіх турнірах, у яких забив 344 м'ячі та віддав 72 результативні передачі. У кампанії 2020/21 Лєвандовскі побив "вічний" рекорд Герда Мюллєра за результативністю впродовж одного сезону Бундесліги (41 м'яч).

У 2020 році бомбардир був головним претендентом на "Золотий м'яч". Проте, редакція France Football несправедливо позбавила поляка нагороди, зіславшись на "нерівні можливості" всіх футболістів у ковідний сезон. Натомість Лєвандовскі взяв приз The Best від ФІФА в 2020 і 2021 рр.

До слова, раніше "Барселона" підписала бразильця Рафінью з англійського "Лідса".

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БаваріяБарселонаЛевандовскиЧемпіонат Іспанії