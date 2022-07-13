ru ua
Ср, 13 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Барселона" домовилася про трансфер зірки АПЛ

Новость на русском →
Барселона, Середа 13 липня 2022 19:00
"Барселона" домовилася про трансфер зірки АПЛ
Автор: Антон Федорців

Вінгер збірної Бразилії Рафінья змінив англійський "Лідс" на іспанську "Барселону".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Каталонці закрили перехід 25-річного бразильця. Він прилетів до Барселони, щоб пройти медобстеження і поставити підпис під угодою з "блаугранас".

Рафінья домовився про 5-річний контракт із "Барсою". Трансфер вінгера коштуватиме іспанському гранду орієнтовно 58 млн євро плюс бонуси. "Лідс" майже два роки тому заплатив за вихованцю "Аваї" всього 18,6 млн у євровалюті.

Рафінья провів за "павичів" два сезони. У його активі 67 матчів у всіх турнірах за "Лідс", у яких вінгер забив 17 м'ячів і віддав 12 результативних передач. Раніше він захищав кольори "Ренна", лісабонського "Спортінга" та "Віторії Гімарайнш".

У складі збірної Бразилії Рафінья дебютував у жовтні 2021-го. Усього за "селесао" він зіграв 9 поєдинків (3 голи) і допоміг національній команді пробитися на ЧС-2022.

Нагадаємо, що раніше "Барселона" оформила перехід Крістенсена з лондонського "Челсі".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Барселона Чемпіонат Англії Чемпіонат Іспанії
NEWS
Зеленський розкрив тактику РФ у війні. Так діяли і в Києві
Зеленський розкрив тактику РФ у війні. Так діяли і в Києві
DAILY
Олександр Кубраков: Про перезавантаження "Великого будівництва" під час війни нема й мови
Ростислав Шаправськийголовний редактор Олександр Кубраков: Про перезавантаження "Великого будівництва" під час війни нема й мови