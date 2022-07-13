"Барселона" домовилася про трансфер зірки АПЛ
Вінгер збірної Бразилії Рафінья змінив англійський "Лідс" на іспанську "Барселону".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
Каталонці закрили перехід 25-річного бразильця. Він прилетів до Барселони, щоб пройти медобстеження і поставити підпис під угодою з "блаугранас".
Рафінья домовився про 5-річний контракт із "Барсою". Трансфер вінгера коштуватиме іспанському гранду орієнтовно 58 млн євро плюс бонуси. "Лідс" майже два роки тому заплатив за вихованцю "Аваї" всього 18,6 млн у євровалюті.
Рафінья провів за "павичів" два сезони. У його активі 67 матчів у всіх турнірах за "Лідс", у яких вінгер забив 17 м'ячів і віддав 12 результативних передач. Раніше він захищав кольори "Ренна", лісабонського "Спортінга" та "Віторії Гімарайнш".
У складі збірної Бразилії Рафінья дебютував у жовтні 2021-го. Усього за "селесао" він зіграв 9 поєдинків (3 голи) і допоміг національній команді пробитися на ЧС-2022.
Нагадаємо, що раніше "Барселона" оформила перехід Крістенсена з лондонського "Челсі".
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