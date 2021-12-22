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"Барселона" не змогла дотиснути "Севілью" і залишилася за межами єврокубкової зони в Ла Лізі

Автор: Ігор Литвиненко

"Севілья" і "Барселона" зіграли внічию в одному з центральних матчів 18-го туру іспанської Ла Ліги - 1:1. Голами відзначилися Папу Гомес за "Севілью" і Рональд Араухо.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Каталонці, які зараз перебувають на етапі перебудови, до поєдинку проти "Севільї" підходили номінально в статусі аутсайдера - "Барса" займала 8-е місце, тоді як севільці йшли другими.

Але по самій грі "блау-гранос" більше часу проводили на половині поля суперників. Хоча першими забили якраз господарів. На 32 - й хвилині Папу Гомес відірвався від своїх опікунів під час кутового "Севільї" і після передачі від Івана Ракітіча відправив м'яч у сітку воріт "Барси" - 1:0.

Однак каталонці змогли піти на перерву при рівному рахунку. На останній хвилині першої половини знову спрацював кутовий у цій зустрічі. Рональд Араухо виграв верхову боротьбу і головою переправив м'яч у дальній кут - 1:1.

У другому таймі "блаугранос" продовжили більше атакувати. А майже односторонній формат поєдинок прийняв після видалення гравця "Севільї" Жюля Кюнде, яке відбулося на 64-й хвилині. І свої шанси на те, щоб перемогу вирвати, гравці "Барси" мали. Найнебезпечнішим виглядав удар Усмана Дембеле з кута штрафного майданчика, але м'яч влучив у штангу.

У підсумку севільці змогли додержатися і зберегти нічию. Такий результат дозволив "Севільї" залишитися на другому місці. "Барселона" піднялася на сьому сходинку, але залишається за межами єврокубкової зони. Лідером Ла Ліги залишається "Реал", який завтра зіграє з "Атлетіко".

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