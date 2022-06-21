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"Барселона" змінить стадіон і зробить свою арену третьою в світі за місткістю

Фото: "Камп Ноу" (fcbarcelona.com)
Автор: Антон Федорців

Легендарний "Камп Ноу" вирішило розширити керівництво іспанської "Барселони". Реконструкція стадіону змусить каталонців тимчасово змінити домівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Athletic.

Боси "блаугранас" планують збільшити місткість домашнього стадіону з 99 до 110 тисяч глядачів. Це виведе "Камп Ноу" в трійку найбільших арен планети після "Стадіону 1 травня" в Пхеньяні (150 000) та "Нарендра Моді Стедіум" в індійському Ахмадабаді (120 000).

Реконструкція домівки "Барселони" розпочнеться вже цьогоріч. Щоправда, прийдешній сезон каталонці ще зможуть провести на домашньому стадіоні. Натомість сезон 2023/24 "Барса" проведе на Олімпійському стадіоні.

Арена розташована на пагорбі Монтжуїк та приймала літні Олімпійські ігри-1992. Вона може прийняти 55 тисяч фанатів. Оренда стадіону коштуватиме "Барселоні" 15-20 млн євро.

"Камп Ноу" став новою домівкою "блаугранас" у 1957 році. Арена приймала матчі Євро-1964 та ЧС-1982, а також низку фіналів європейських кубків.

До слова, гандбольна "Барселона" переграла "Віве Кельце" у фіналі Ліги чемпіонів 2021/22.

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Барселона