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"Барселона" – "Шахтер": прогноз на матч Лиги чемпионов

Барселона, Понедельник 23 октября 2023 16:55
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"Барселона" – "Шахтер": прогноз на матч Лиги чемпионов Фото: "Горняки" получат возможность пристыдить букмекеров (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов 2023/24 встретится с испанской "Барселоной" на выезде.

Каковы прогнозы букмекеров на матч, подскажет РБК-Украина.

Матч "Барселона" – "Шахтер" состоится в Каталонии 25 октября. Поединок примет арена "Эстадио Олимпико". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

Специалисты британской конторы William Hill безусловным фаворитом противостояния считают испанский гранд. На победу команды Хави принимают ставки со скромным коэффициентом 1,21. Вероятность успеха "горняков" оценили космическим баллом 14,00. Ничья же вдвое вероятнее – кэф 6,75.

Непатриотический вариант со спокойной победой "Барселоны со счетом 2:0 предложен с неплохим коэффициентом 6,50. В свою очередь неочевидная ставка на гол "Шахтера" с пенальти увеличит выигрыш в 12 раз.

Похожие цифры подготовили и австрийцы из Bwin. Коэффициент на победу "Барсы" здесь почти идентичен – 1,20. На победу чемпиона Украины можно поставить с кэфом 13,50. На ничью в то же время выставили балл 7,00.

Смелые игроки рассмотрят идею поставить на голы обеих команд в каждом из таймов с привлекательным коэффициентом 13,00. Персональные же фанаты Кевина Келси могут заложиться на очередной результативный матч венесуэльца. Кэф на гол нападающего "Шахтера" составил 7,00.

К слову, ранее "Шахтер" дома разгромил ЛНЗ в премьере Срны.

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