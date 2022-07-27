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"Барселона" розписала бойову нічию з "Ювентусом" у США: відео

Фото: Скандальний Усман Дембеле оформив дубль (twitter.com/FCBarcelona)
Автор: Антон Федорців

Провідні команди Європи продовжують готуватися до нового сезону через контрольні матчі за океаном. У одному з них іспанська "Барселона" та туринський "Ювентус" не виявили сильнішого (2:2).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Контрольний поєдинок

"Барселона" – "Ювентус" – 2:2

Голи: Дембеле, 34, 40 – Кін, 39, 51

На старті команди обмінялися нагодами. "Барса" влаштувала пристрілку – Лєвандовскі та Обамеянг наважилися на удари з-за меж штрафного, але м'яч пройшов вище воріт. Натомість постріл Ді Марії з лінії карної зони став здобиччю тер Штегена.

Повели каталонці на 34-й хвилині. Це Усман Дембеле накрутив двох опонентів, увірвався до штрафного та переграв Щенсни в ближньому бою. Та за п'ять хвилин рахунок знову був рівним – Мойзе Кін замкнув дальню стійку після простріл Куадрадо.

Дембеле не вгамувався. Ще до перерви проблемний вінгер забив вдруге. Він знову познущався з Куадрадо в битві 1-на-1, хитнув іншого туринця і пробив лівою у дальній кут – 2:1.

Відігрався "Юве" вже на старті другої половини. Кін наче справжній хижак розібрався у ситуації в штрафному майданчику "Барси" та легко переграв резервіста Пенью.

Ближчою до перемоги все ж були каталонці. Лише в одній атаці підопічні Хаві змарнували дві нагоди, коли за "Стару синьйору" зіграв каркас воріт – перекладина після пострілу Депая зі штрафного та хрестовина після "парашуту" Фаті. Та рахунок вже не змінився.

До слова, раніше "Барселона" здолала мадридський "Реал" у неофіційному Ель Класіко.

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