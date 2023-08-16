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"Барселона" назначила нового спортдира: он проиграл "Золотой мяч" Шевченко

Фото: Жоан Лапорта и Деку (fcbarcelona.com)
Автор: Антон Федорцив

Бывший полузащитник испанской "Барселоны" и ряда других команд Деку вернулся в ряды чемпионов Испании в роли менеджера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

45-летний специалист стал спортивным директором каталонцев. Он вступил в должность, которая стала вакантной после отставки Хорди Кройфа.

Деку подписал контракт с "Барсой" на 3 года. В менеджмент "блаугранас" он переходит из роли скаута и агента. В частности, он до недавних пор представлял интересы вингера чемпиона Испании Рафиньи.

Деку-футболист провел в составе "Барселоны" четыре сезона в 00-х. Тогда он сыграл 161 матч во всех турнирах, в которых забил 20 мячей и отдал 45 результативных передач. Завоевал с каталонцами 2 чемпионских титула, 2 Суперкубка Испании и торжествовал в Лиге чемпионов 2005/06.

Кто такой Деку

Уроженец бразильского Сан-Бернарду-ду-Кампу, штат Сан-Паулу. Воспитанник "Коринтианса", за который и дебютировал на профессиональном уровне в сезоне-1996.

Переехал в Португалию в 1997 году. Защищал цвета "Алверки" и "Салгейруша", а в 1999-м оказался в "Порту". В составе "драконов" завоевал 3 чемпионства, Кубок УЕФА, выиграл Лигу чемпионов 2003/04, другие трофеи. После "Барселоны" выступал за "Челси" и "Флуминенсе".

В 2004 году финишировал вторым в голосовании за "Золотой мяч", уступив Андрею Шевченко. За два года до этого получил португальское гражданство и впоследствии дебютировал в составе сборной Португалии (75 поединков, 5 голов). Вице-чемпион Европы-2004.

К слову, ранее вспомнили выступления украинцев в чемпионате Испании на фоне перехода Довбика.

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