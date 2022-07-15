"Барселона" покликала тренувати дубль рекордсмена чемпіонатів світу

43-річний мексиканець очолив "Барсу B", що виступатиме в третьому дивізіоні Іспанії. Із "блаугранас" учасник рекордних п'яти чемпіонатів світу підписав контракт на 2 роки.

Маркес повернувся до "Барселони". Як гравець він віддав каталонцям 6,5 сезонів. Саме на "Камп Ноу" центрбек найбільше поповнив свою колекцію нагород. Із "Барсою" він здобув 4 чемпіонські титули, 2 кубка Ліги чемпіонів, Суперкубок УЄФА та низку інших трофеїв.

Завершив ігрову кар'єру Маркес у рідному "Атласі" в сезоні 2017/18. У квітні 2020-го мексиканець розпочав тренерську кар'єру в скромній "Алькалі" з передмістя Мадрида, де працював із юніорами.

У різні роки "Барселоною B" керували відомі фахівці. Пеп Гвардіола та Луїс Енріке звідси розпочали свій тренерський шлях, а Хуанде Рамос отримав імпульс для кар'єрного злету.