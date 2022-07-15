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"Барселона" покликала тренувати дубль рекордсмена чемпіонатів світу

Фото: Рафаель Маркес повернувся до "Барселони" (twitter.com/FCBarcelonaB)
Автор: Антон Федорців

Новим головним тренером другої команди іспанської "Барселони" став колишній оборонець каталонців Рафаель Маркес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

43-річний мексиканець очолив "Барсу B", що виступатиме в третьому дивізіоні Іспанії. Із "блаугранас" учасник рекордних п'яти чемпіонатів світу підписав контракт на 2 роки.

Маркес повернувся до "Барселони". Як гравець він віддав каталонцям 6,5 сезонів. Саме на "Камп Ноу" центрбек найбільше поповнив свою колекцію нагород. Із "Барсою" він здобув 4 чемпіонські титули, 2 кубка Ліги чемпіонів, Суперкубок УЄФА та низку інших трофеїв.

Завершив ігрову кар'єру Маркес у рідному "Атласі" в сезоні 2017/18. У квітні 2020-го мексиканець розпочав тренерську кар'єру в скромній "Алькалі" з передмістя Мадрида, де працював із юніорами.

У різні роки "Барселоною B" керували відомі фахівці. Пеп Гвардіола та Луїс Енріке звідси розпочали свій тренерський шлях, а Хуанде Рамос отримав імпульс для кар'єрного злету.

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

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БарселонаЧемпіонат Іспанії