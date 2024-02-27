"Барселона" лишила преступника статуса легенды клуба

40-летний бразилец потерял статус выдающегося футболиста "блаугранас". Менеджмент каталонцев придерживался презумпции невиновности и открестился от насильника только после судебного приговора.

Дани Алвес входил в когорту чуть более ста избранных за всю историю "Барсы". Латиноамериканец защищал цвета "блаугранас" в 2008-2016 и 2021-2022 гг. В общей сложности он провел в составе каталонцев 408 поединков и завоевал с командой 23 трофея.

22 февраля суд Барселоны признал Алвеса виновным в изнасиловании женщины с применением силы в одном из клубов города. Прокурор требовал для бразильца 9 лет заключения. Впрочем, Фемида ограничилась половиной срока, поэтому за решеткой он проведет 4,5 года.

Кто такой Дани Алвес

Уроженец Жуазейру (штат Байя), один из самых титулованных футболистов в истории. Воспитанник коллективов "Жуазейра" и "Байя".

Посреди сезона 2002/03 перебрался в Испанию. Провел 5,5 сезона в составе "Севильи" и за 35,5 млн евро перешел в "Барселону". На "Камп Ноу" был основным защитником на протяжении восьми лет. Сезон 2016/17 отыграл за туринский "Ювентус", а следующие два – за французский "Пари Сен-Жермен".

В 2019-2021 гг. защищал цвета "Сан-Паулу" на родине, а вторую часть кампании 2021/22 провел в "Барселоне". Последний клуб в биографии Алвеса – мексиканский "Пумас" (2022/23). Собирать коллекцию трофеев бразилец начал в "Байе", с которой завоевал Кубок Нордесте.

Далее последовали Кубок и Суперкубок Испании, два Кубка УЕФА и Суперкубок Европы с "Севильей". В составе "Барселоны" он 6 раз стал чемпионом Испании, выиграл по четыре Кубка и Суперкубка Испании, по три раза триумфовал в Лиге чемпионов. Суперкубка УЕФА и на Клубном чемпионате мира.

В рядах "Ювентуса" оформил чемпионский дубль, а с ПСЖ выиграл два титула Лиги 1, Кубок лиги, Кубок и Суперкубок Франции. В 2021 году стал чемпионом штата Паулиста с "Сан-Паулу". В составе сборной Бразилии дважды триумфовал на Копа Америка и завоевал "золото" Олимпиады-2020.