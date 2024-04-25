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"Барселона" объявила тренера команды на следующий сезон

Фото: Хави Эрнандес в объятиях Жоана Лапорта (twitter.com/FCBarcelona)
Автор: Антон Федорцив

Хави Эрнандес останется наставником испанской "Барселоны" на сезон 2024/25. В январе он заявил о намерении покинуть пост этим летом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба.

44-летний специалист передумал уходить из родного коллектива. Он решил поработать с "блаугранас" минимум до 30 июня 2025 года.

"С удовольствием сообщаю, что Хави продолжит работу тренером первой команды "Барселоны", – заявил президент каталонцев Жоан Лапорта.

Наставник "Барсы" планировал уйти из клуба после нынешнего сезона. Однако недавняя встреча с менеджментом "блаугранас" и личные уговоры Лапорты заставили Хави изменить решение. Сам он объяснил продолжение работы с командой "незавершенным проектом".

Хави во главе "Барселоны"

Стал главным тренером команды в ноябре 2021 года. Завершил дебютный сезон на 2-й строчке Ла Лиги и вылетом в четвертьфинале Лиги Европы.

На второй год Хави привел "блаугранас" к чемпионскому титулу и выиграл Суперкубок Испании, но провалился в еврокубках. В нынешнем сезоне "Барса" вряд ли поднимется выше второго места в чемпионате Испании и уже выбыла из всех кубковых турниров.

Хави вернулся в "Барселону" после 2,5 лет во главе "Аль-Садда". У руля катарского гранда он завоевал "золото" сезона 2020/21.

К слову, недавно ПСЖ в большинстве разгромил "Барселону" в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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