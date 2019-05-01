Барселона - Ліверпуль: де дивитися матч

"Барселона" приймає "Ліверпуль" у першому поєдинку 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19. Саме господарі поля є фаворитами матчу на думку букмекерів.

1 травня 22:00

Барселона, стадіон "Камп Ноу"

На стадіоні "Камп Ноу" в Барселоні у середу, 1 травня, відбудеться перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між "Барселоною" і "Ліверпулем".

У прямому ефірі поєдинок покаже телеканал "Футбол 2". Час початку гри - 22:00 за Києвом.

Напередодні в першому півфіналі Ліги чемпіонів "Аякс" на виїзді мінімально обіграв "Тоттенхем".