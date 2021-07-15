"Барселона" домовилася про новий контракт з Мессі. Клуб також готує продаж Грізманна

"Барселона" і форвард Ліонель Мессі домовилися про новий контракт для аргентинця. Він буде розрахований до літа 2026 року.
Про це повідомляє The Times.
Сторони погодили п'ятирічний контракт замість дворічного. Однак Мессі навряд чи залишиться в клубі до кінця сезону-2025/26, коли йому виповниться 39 років. Очікується, що в 2023-му Лео піде, щоб завершити кар'єру в одній з команд американської МЛС. У нього є будинок в Майамі.
Аргентинський нападник пішов на поступки з урахуванням фінансової ситуації в "Барсі". Клуб не міг надати Мессі колишній контракт у зв'язку з необхідністю розвантажити зарплатну відомість на наступний сезон. Через це, Ліонель отримає на 50% менше грошей - майже 20 мільйонів євро в сезоні-2021/22. Після цього, у другому сезоні зарплата виростить. Умови контракту схвалила Ла Ліга, яка не була готова йти на поступки заради дорогого контракту головної зірки чемпіонату.
У новому контракті, як повідомляється, також прописана можливість футболіста піти влітку 2023 року. Про підписання контракту оголосять до кінця липня.
Крім контракту з Мессі, "Барселона" також працює і по догляду Антуанна Грізманна. Очікується, що найближчим часом вони проведуть обмін з "Атлетіко". Француз повернеться в мадридський клуб, а в "Барсу" відправиться півзахисник Сауль, якого хоче підписати головний тренер Рональд Куман. Каталонці оцінюють Грізманна дорожче, ніж Сауля, тому "Барса" може отримати ще й доплату в рамках угоди.
Розставання з Грізманном заощадить каталонцям більше 11,5 мільйонів євро за сезон.
Нагадаємо, Мессі з 1 липня формально є вільним агентом.