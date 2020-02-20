Барикади і сутички з силовиками: як Нові Санжари мітингували проти розміщення евакуйованих

Протести в Нових Санжарах (Полтавська область) почалися сьогодні вранці, 20 лютого, через розміщення евакуйованих з Китаю в місцевому медцентрі. Протягом дня місцеві жителі блокували рух, в місті посилені патрулі, підключена Нацгвардія, детальніше про ситуацію в Нових Санжарах - в матеріалі РБК-Україна.

Евакуйовані їх Уханя укранці прибули на територію санаторію Національної гвардії

Евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханя громадяни України та іноземці прибули в медичний заклад "Нові Санжари". За попередніми даними, евакуйовані українці та іноземці протягом 14 днів перебуватимуть в обсервації, щоб виключити можливість поширення коронавірусу. 45 українців і 28 іноземців, включаючи дітей від двох років, повернулись додому.

Фото: автобус з українцями прибув на територію санаторію (РБК-Україна, Віталій Носач)

У Нових Санжарах працюватиме оперативний штаб, очікується приїзд Гончарука

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на тлі протестів у Нових Санжарах за розміщення евакуйованих з Китаю вилетів в Полтавську область. Гончарук поспілкувався по телефону з членами екіпажу літака, яким евакуювали українців.

Місцеві жителі блокують рух, відбулися зіткнення

У Нових Санжарах поновилися зіткнення на шляху до медичного закладу, де планують розмістити евакуйованих з Уханя українців. Нацгвардейцы почали відтісняти протестувальників по мосту у бік санаторію. В результаті зав'язалася бійка, до санаторію намагалися проїхати мікроавтобуси Національної поліції.

Представник Національної поліції Полтавської області Юрій Сулаєв повідомив, що поліція за день зафіксувала два повідомлення щодо мітингувальників, які отримали травми під час зіткнень.

а в’їзді до санаторію новосанжарці підпалили свою барикаду. Але силовики знесли її та відтіснили протестувальників. Попередньо один із них отримав травми. Також попередньо відомо про один пошкоджений автобус - у нього розбили скло.

Фото: протести в Нових Санжарах (РБК-Україна, Віталій Носач)

Аваков і місцеві влади зустрілися з мітингувальниками

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков прибув у Нові Санжари і зустрівся з місцевими жителями, які протестують проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Фото: Арсен Аваков в Нових Санжарах (Олег Синєгубов)

В Нові Санжари везуть евакуйованих з Китаю

Близько 12:00 літак рейсу SPQ1117 з евакуйованими з Уханя українцями і іноземцями приземлився в міжнародному аеропорту "Харків".

Фото: літак з евакуйованими з Уханя (РБК-Україна)

20 лютого близько 14:00 колона з евакуйованими з Уханя українцями і громадянами інших країн виїхала з харківського аеропорту.

Сьогодні вранці борт з 49 українцями і 25 іноземцями, яких евакуювали з Китаю через коронавіруса, приземлився в Харкові. Після проходження контролю всі евакуйовані, а також медперсонал, який їх супроводжував, на автобусах вирушили в Нові Санжари. У Полтавській області всі прибулі з Китаю будуть перебувати 14 днів.