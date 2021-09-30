Барбадос оголосив про вихід з-під влади британської корони

Острівна держава Барбадос, яка знаходиться в Карибському басейні, виходить з-під влади британської корони. Виконувати обов'язки президента буде генерал-губернатор Сандра Мейсон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNW.
Повідомляється, що парламент одноголосно проголосував за поправки до конституції, щоб до 30 листопада Барбадос став республікою. Як заявила прем'єр-міністр Міа Моттлі, рішення було ретельно продумано, а поправка до конституції скасовує Барбадоський Указ 1966 року Її Величності королеви Великобританії.
"Ці переговори велися з грудня 1998 року", - додала Моттлі.
Вона підкреслила, що новий закон покладе край Барбадосу як британській державі з тих пір, як англійські поселенці вперше висадилися тут в 1625 році. При цьому Барбадос не буде змінювати назву.
Зазначимо, незалежність Барбадосу була проголошена ще в 1966 році.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Барбадос в 2021 році офіційно стане республікою, і королева Великобританії Єлизавета II більше не буде монархом цієї острівної держави.